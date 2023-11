El periodista económico José María Camarero ha hablado de los auténticos 'castings' que hace la banca para dar créditos a sus clientes.

"Lo primero, por supuesto, es un contrato fijo. No obstante, no se trata de una condición 'sine qua non' porque si estás en un sector 'vip', como las energéticas o las consultoras, te van a dar créditos mucho mejor", apunta Camarero.

En este sentido, explica que "hay un sector perjudicado" que es el turismo, "donde a pesar de tener un contrato fijo resulta mucho más complicado".

Por otro lado, en ocasiones, las entidades bancarias también piden "los avales de los padres". A pesar de que es una antigua práctica, hoy en día tiene algunas diferencias respecto a años atrás: "Se pasan varios filtros y en ellos la persona que avala es consciente de lo que se está jugando. Esos padres ya son conscientes de que si avalan ese piso a su hijo o hija, o a la pareja, se la están jugando".

Además, los bancos también pueden pedir "contratar productos para conseguir un crédito mejor". Pueden ser, en palabras del periodista, "planes de pensiones, fondos tarjetas... algo que hay que vigilar".

En cualquier caso, José María Camarero lamenta que "para una persona joven, y no tanto, es muy complicado tener un crédito" porque "el banco te lo pone bastante complicado".