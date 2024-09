Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, aseguró durante esta semana que el problema de la okupación no es tan grande como se vende por parte de la derecha, especialmente el Partido Popular, y que solo un 0,06% de las viviendas españolas están en esta situación.

Un dato que ha explicado José María Camarero en Sábado Clave. La ministra de Vivienda hizo referencia a que, de las 26 millones de viviendas que hay en España, solo hay 15.289 denuncias por okupación ilegal, según datos del Ministerio del Interior.

De esas denuncias, ninguna es porque no se haya pagado la renta del alquiler. Los casos son por allanamiento de morada, que ocupen la casa cuando no estás o usurpación, que es cuando no hay nadie viviendo y alguien lo ocupa.

Eso sí, los datos de okupación van disminuyendo. El pico más alto fue en 2021, cuando hubo 17.274 denuncias. Desde entonces, las denuncias han ido reduciéndose levemente.

Eso sí, por otro lado están los "inqui-okupas", personas que dejan de pagar la vivienda y que no se incluyen en estos datos. Durante el año pasado, fueron 26.659 las casas que se dejaron de pagar, un 75% el alquiler y un 25% de hipoteca.

En este caso, como señala Camarero, es donde los propietarios alegan que el tiempo se está extendiendo para sacar a estas personas de casa. Y es que la nueva ley de vivienda dice que esas personas pueden estar en una situación de vulnerabilidad y de ahí la posible demora.