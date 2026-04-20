Cagigal avisa sobre el "infierno fiscal" que se avecina: "España va a tener que subir muchos impuestos"

Carlos Cagigal, experto en Energía, explica que desde el 2025 se están trabajando en Bruselas una acción de armonización fiscal que van a venir a través de directivas de obligado cumplimiento en los próximos 10 años", explica

Carlos Cagigal, experto en Energía, analiza en el plató de laSexta Xplica la situación de los impuestos en España. "Desde el 2025 se están trabajando en Bruselas una acción de armonización fiscal que van a venir a través de directivas de obligado cumplimiento en los próximos 10 años", explica el experto, que detalla que "pasa ya con el impuesto de los hidrocarburos, que no se pueden bajar sin autorización de Bruselas".

"Y de aquí, hablando de infierno fiscal, en los próximos 10 años España va a tener que subir muchos impuestos", asegura Cagigal en el plató, donde José María Camarero destaca que eso va a hacer que se diga que España tiene que "salir de la Unión Europea porque es muy mala por obligar a subir impuestos".

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