Borja Aitor, sobre la estancia de Ayuso en un chalé de la Comunidad: "Lo grave es que no se ha sabido por transparencia, sino por un vecino"

Borja Aitor, politólogo y director de Comunicación, criticó en laSexta Xplica la "hipocresía a la que nos tiene acostumbrados Isabel Díaz Ayuso", en relación a la estancia de la presidenta madrileña en un chalé de la Comunidad.

Así, Aitor destacó que lo que le parece "más grave de este caso es que no lo sabemos por haber hecho un acto de transparencia, sino porque hay un vecino que ha hecho unas fotos y ha decidido compartirlo con un periodista, y a partir de ahí se ha investigado". "Esto es lo que me parece más grave, porque si tú estás utilizando recursos públicos no sabemos para qué y no eres transparente con ello, me parece el colmo", manifestó.

En este sentido, Aitor expresó que "ya que han puesto en el eje de la dignidad que ella se ha llevado la comida", le gustaría "saber si se hizo una pizza, que es lo que recomendaba a los pequeños con la crisis del COVID". "El problema gravísimo que hay en la Comunidad de Madrid es que Ayuso es un fenómeno fan, y haga lo que haga no va a tener ningún coste", lamentó el experto en comunicación.