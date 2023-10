Para Julen Bollain, "es un fracaso de la sociedad que una persona solo viva para trabajar y para dormir para poder sobrevivir". Así lo denuncia el profesor de la Universidad de Mondragón en laSexta Xplica donde incide en que "es un fracaso de nuestra sociedad que una persona tenga que trabajar 10, 11 o 12 horas diarias para poder vivir dignamente o para poder sustentar a su familia".

Bollain asimismo alude a la falta de trabajadores en la hostelería, la agricultura o la construcción y señala que "el problema quizá sea de esos sectores porque no ofrecen las condiciones que realmente el mercado está pidiendo para trabajar" en ellos.

Por último, el profesor aborda también el problema del acceso a la vivienda, remontándose a la Ley del Suelo de Aznar y denunciando la ausencia de políticas públicas en materia de vivienda desarrolladas desde entonces.

"Los jóvenes están metidos en un bucle perverso que no tienen dinero para pagar la entrada a una vivienda, el banco no les da hipotecas, por lo tanto se van al alquiler, no tienen sueldos suficientes para ahorrar y por lo tanto no pueden acceder a la vivienda", resume Bollain, cuyo análisis completo puedes escuchar en el vídeo.