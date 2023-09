Beatriz de Vicente, criminóloga, ha analizado en laSexta Xplica las imágenes a las que ha tenido acceso en exclusiva 'Y ahora Sonsoles', en las que Daniel Sancho reconstruye el crimen de Edwin Arrieta. "Tenemos que ser muy prudentes a la hora de interpretar la actitud que pueda tener en esta situación. Primero, porque puede haber tomado algún tipo de ansiolítico, de tranquilizante que haga que tenga esa apariencia aparentemente tranquila", ha señalado la criminóloga, quien ha añadido que "en otros tramos de la reconstrucción el chico sí se viene abajo, como cuando explica cómo guardó los trozos dentro de la nevera".

Además, De Vicente ha explicado que cuando los criminólogos hacen una reconstrucción o hablan "abiertamente de un crimen, por brutal que sea, con su autor", cuando este se racionaliza "el sujeto normalmente se calma mucho, se relaja, y eso visto desde fuera parece que es una persona fría o un psicópata, pero lo que ocurre es que lo racionaliza y son capaces de explicar casi con disociación de la situación lo ocurrid". "No es algo extraño, y eso no significa que sea un sujeto especialmente frío o que digamos que es un psicópata que no tiene empatía. Eso no tiene que tener una lectura psiquiátrica", ha afirmado.