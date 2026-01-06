Un propietario de 200 pisos explica por qué prefiere convertirlos en turísticos ante los problemas de impagos

Un propietario de 200 viviendas en Galicia, explicó en laSexta Xplica cómo la "falta de rentabilidad en el alquiler a largo plazo" y los "problemas de impagos" lo llevaron a transformar sus pisos en apartamentos turísticos.

Rubén Zaballos, un inversor inmobiliario dueño de 200 pisos, contó en laSexta Xplica cómo muchas de sus viviendas, principalmente en pequeños pueblos de Galicia, permanecen vacías. Estas propiedades "provienen de fondos de inversión buitre que las compraron hace 12-15 años" y han estado cerradas hasta hace poco.

Zaballos transformó varias de estas viviendas residenciales en apartamentos turísticos debido a los problemas de impagos con los alquileres tradicionales, aunque prefiere alquilar a largo plazo. "Porque en esos pueblos, sólamente puedes alquilar esos pisos en verano. Con julio, agosto y septiembre no compensa con lo que puedes ganar alquilándolos a lo largo de todo el año", confesó.

A pesar de tener 90-100 pisos en localidades de menos de 10,000 habitantes, según contó, se enfrentó "unos 10 casos de impagos, de inquiokupas". Sin embargo, para él, el problema "no es solo el dinero, sino que la gente que tengo contratada me han dicho que no alquile más a gente así porque al final es un problema para ellos: tienen que estar pendiente de si pagan, si no...; así que al final, me han dicho que lo dedique a turístico que es todo más cómodo".

