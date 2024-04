Tras una jornada de catarsis socialista, en la que dirigentes y militantes socialistas han expresado sus deseos de que Pedro Sánchez se quede y no dimita el lunes, lo cierto es que el pesimismo sigue siendo protagonista. Esther Redondo, periodista de laSexta que sigue de cerca la información del PSOE, ha destacado en Sábado Clave que este día ha sido como una "catarsis absoluta" con las "emociones a flor de piel".

"Ni ministros ni dirigentes socialistas han querido disimular hoy sus lágrimas. Ni han querido disimular tampoco el drama, el auténtico drama con el que están viviendo esta cuenta atrás. Ferraz quería montar hoy todo un espectáculo y ellos creen que lo han conseguido", ha contado la periodista, añadiendo que ha sido "un espectáculo donde no ha faltado de nada: los discursos emotivos apelando a la historia del PSOE, a la guerra civil, al exilio y también a los momentos duros como la batalla contra ETA".

"Ahí estaba una militancia entregada y unos ministros que no han dudado en fusionarse con esa militancia cuando ha terminado el Comité Federal. Todo para convencer a Pedro Sánchez para que no dimita, de que no tire la toalla. Y como decía la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que todo esto merece la pena para que ganen los buenos. No pueden ganar los malos", ha relatado la periodista que ha estado hablando con los dirigentes y ministros en Ferraz.

Pero sobre lo que pasará, Redondo ha asegurado que es "muy difícil saberlo". Lo que está claro, desde luego, es que "hay muchísimo pesimismo en las filas del PSOE y en las filas del Gobierno". "El hecho de que Sánchez todavía no haya emitido ninguna señal a estas alturas, cuatro días después, aumenta mucho más. Nadie se quiere poner en lo peor, pero muchos creen que tiene ya tomada la decisión. Y que tan solo una persona podría convencerle para que continuara y esa persona es su esposa Begoña Gómez", ha zanjado.