Antonio Maestre: "Me afecta hasta emocionalmente ver a babosos gastarse el dinero de la sanidad en prostíbulos"

Koldo García grababa todas las conversaciones entre él y José Luis Ábalos y Santos Cerdán. La mayoría ya analizadas están en el último informe de la UCO, pero hay alguna que no dada su irrelevancia en el caso que enmarca a la trama Koldo.

Una de esas conversaciones que se ha quedado fuera es una entre Koldo y Ábalos planeando un "fin de semana secreto" con mujeres. Tras escuchar ese audio, Antonio Maestre ha mostrado su indignación en laSexta Xplica: "Yo aquí he defendido la importancia de pagar impuestos para criticar a empresarios que simplemente dicen que no hay que pagar impuestos porque afectan a los servicios públicos que tienen que ver con la igualdad. Entonces, me afecta hasta emocionalmente ver a babosos como esta gente gastarse el dinero de la sanidad en prostíbulos".

"He criticado a gente que se va a Andorra a no pagar impuestos porque eso significa que hay menos servicios públicos y tengo que escuchar como babosos mafiosos se están repartiendo el dinero público para denigrar a mujeres explotadas y tratándolas como basura. Creo que no son conscientes del daño irreparable", ha añadido.

De hecho, el periodista ha señalado que su actitud ha dañado "la credibilidad de la izquierda": "Estos tres canallas han hecho un daño tremendo a la credibilidad de la izquierda. Es muy difícil que podamos defender la importancia de pagar impuestos cuando salen estos miserables hablando como hablan de repartirse prostitutas con el dinero que todos pagamos. Esto no se arregla pidiendo perdón. Se tienen que tomar medidas mucho más sustanciales".