"Medio millón de euros lo consigo fácil": el poco valor que Koldo, Ábalos y Cerdán daban al dinero

En un informe de la UCO, se revela que Ábalos, Koldo y Cerdán manejaban grandes sumas de dinero, alrededor de medio millón de euros, con una aparente facilidad. Ábalos, exministro, se quejaba de estar sin dinero, a pesar de haber gastado 500.000 euros en dos años en hoteles, fiestas y acompañantes. A menudo, realizaban transferencias a Jésica Rodríguez y Claudia Montes. A pesar de su situación financiera, Ábalos llegó a pedir dinero a Koldo. Por otro lado, Carlos Cerdán, vinculado al caso Koldo, aún no ha renunciado a su acta de diputado, a pesar de haberlo prometido, y sigue aforado.

Como si no valiera nada. Como si fuera, simplemente, calderilla. Algo que cualquiera puede llevar en su cartera. Así hablaban Ábalos, Koldo y Cerdán del dinero. Del muchísimo dinero que aparece reflejado en los audios en el informe de la UCO. Porque no eran 100 euros. Ni 1.000. Y tampoco 10.000. Eran cantidades escandalosas, cercanas al medio millón que, según se escucha decir al exasesor del que fuera ministro, conseguía "fácil".

Y aún así Ábalos se llega a quejar incluso de está a dos velas, llevándose con ello la reprimenda de un Koldo que no entiende cómo es posible que se gastara 500.000 euros en dos años. En apenas 24 meses.

¿En qué se gastaba el exministro el dinero? No, no era para reestructurar su vida o comprarse una casa en la playa. Sus gastos, según ha podido saber laSexta, eran otros. Eran en hoteles y en fiestas. Y también en acompañantes. De vez en cuando, además, aparecen bizums tanto de él como de Koldo a Jésica Rodríguez y a Claudia Montes, quien fueses Miss Asturias. Las transferencias, en varias tandas y por valores de 300 y 700 euros.

Incluso llega un momento en que, con tanto gasto, Ábalos no tiene más remedio que pedirle dinero a Koldo porque, dice, está sin blanca. Le quedan 50 euros para toda una semana, algo que en la calle, que la ciudadanía, cuando lo leen y escuchan, se toman como una ofensa.

Ni ellos saben cuánto tardarían en gastarse ese medio millón de euros que Ábalos lapidó en apenas dos años, según los audios que aparecen en el informe de la UCO. "Se me ponen los pelos de punta", afirman cuando se les pregunta por ello.

Cerdán sigue sin entregar el acta

Los agentes, en dicho informe, sitúan a Carlos Cerdán como el presunto gestor de las supuestas mordidas y adjudicaciones en el entramado del caso Koldo. El ya exsecretario de organización del PSOE, continúa sin renunciar a su acta de diputado cuando ya han pasado 48 horas desde que todo se hiciera público. Dijo que iba a hacerlo, pero de momento...

De momento nada, y hasta el lunes así seguirá siendo. El viernes no renunció al acta y el sábado no ha podido hacerlo por, según dicen fuentes del partido, no tener firma digital. Tampoco la ha pedido. Así pues, Cerdán sigue aforado y en su escaño de diputado.