El Fondo Monetario Internacional revisa al alza el crecimiento de España, "una noticia basada fundamentalmente en el turismo", avanza José Yélamo en laSexta Xplica. Y, es que, el turismo que cada vez llega más a nuestro país "gasta más". Una noticia que comentamos con Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles, quien se muestra tajante: "Siempre digo que a este país le sobran clientes y le falta precio".

"Pero yo creo que estamos entrando en una dinámica en la que entran más cadenas internacionales, que el precio lo tienen mucho más claro que las cadenas españolas", sostiene.

Además, en este vídeo, el empresario también habla del problema de la vivienda en España y asegura que "este país necesita hacer un esfuerzo importante en la vivienda" porque "esto está repercutiendo en que la gente joven, como no tiene dinero, no tiene familia. Por lo que en vez de crecer, estamos decreciendo". "No sé quién nos va a pagar las pensiones de los jóvenes", manifiesta en esta intervención, que puedes ver al completo sobre estas líneas.