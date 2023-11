Matilde vive pendiente de cuándo será obligada a dejar su casa, tal y como ha contado en laSexta Xplica.

"Yo avalé a mi hija con mi vivienda. Ella compró su casa en 2006, en la anterior burbuja inmobiliaria, y la avalé con un 20%, según decía el banco. Pero resultó que soy tan propietaria como ella", ha explicado.

Según ha relatado, no han podido hacer frente a los pagos y tiempo después se encuentran en una situación límite: "No pudimos pagar porque mi hija se quedó en paro y se divorció. Yo he intentado llegar a un acuerdo con el banco para pagar una parte, mi 20% que decían, pero jamás me han dejado. Ahora, han vendido las viviendas a un fondo buitre alemán, con nosotros dentro, nos quieren echar a las dos familias y ni siquiera nos han avisado".

"Te llega una carta, te dicen que la casa ha sido vendida a tal fondo y que te apañes con él", denuncia Matilde.

En este sentido, lamenta que vayan a "desahuciar a dos familias" y que no ofrezcan ningún tipo de solución.