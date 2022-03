"Cualquiera que haya trabajado en Bruselas sabe que lo que ha conseguido Pedro Sánchez es muy difícil y es una victoria muy importante". Así de rotunda se muestra la directora de El Plural, Angélica Rubio, sobre el acuerdo logrado en el Consejo Europeo para que España y Portugal puedan limitar los precios de la electricidad.

"Conseguir romper el mercado único, en este caso el energético, aunque sea de manera temporal es muy difícil", asegura la periodista. Puedes escuchar la explicación de por qué en el vídeo principal de esta noticia.

"Vox se apunta un tanto político"

Angélica Rubio ha considerado en laSexta Noche que el paro del transporte evidencia que existe una "crisis de representatividad" en el sector. "Este paro ha puesto de manifiesto que la Comisión Nacional del Transporte no representa a todo el sector ni mucho menos", ha afirmado.

Ahí es donde aparece la Plataforma convocante de este parón, que ha capitalizado el descontento y la precariedad de muchos transportistas. "Hay una crisis de representatividad porque en la CNTC no está esa plataforma, no están estos señores. Estos protestan con los que se sentaban a negociar", dice Rubio. "Vox se ha anotado un tanto político porque la ministra se equivocó cuando dijo que no tenía que reunirse con ellos".