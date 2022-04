Sergio Peris-Mencheta ha expresado en laSexta Noche que siente "pavor" por la guerra de Ucrania, algo que trata "de disimular viviendo la vida". "Me da pavor este señor (Putin), que solo hay que verle la cara para sentir miedo. Tiene la mirada vacía. Da la sensación de que hace rato que no le dan un beso, y eso me da pavor", ha expresado.

Así, el actor ha manifestado que espera que esta situación "nos haga abrir los ojos" para que cuando una situación similar ocurra en Siria, "también prestemos atención". En el vídeo, el actor explica los "lazos familiares" que tiene con Rusia y cuenta cómo está viviendo el conflicto.