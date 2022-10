Gonzo ha reflexionado en laSexta Noche sobre los Presupuestos de 2023 y la polémica a su alrededor por los impuestos. "La propia definición de impuesto es un beneficio para las rentas bajas porque mas aporta el que mas tiene para que se beneficien los que menos tienen", ha aseverado el presentador de Salvados a tenor de las palabras de Feijóo, que ha afirmado que no bajar los impuestos "es un ataque a las rentas medias y bajas".

En este sentido, Gonzo ha reiterado que "cuando se bajan impuestos los que realmente acaban pagándolo son las rentas bajas que no tienen acceso al os servicios públicos y que si no se les dan ahí": "Pagar un impuesto es malo para la gente que no tiene dinero, pero es la forma par que la gente que tiene poco pueda tener las mismas ventajas que la gente que mas tiene", ha zanjado. Puedes escuchar su análisis en el vídeo principal de esta noticia.