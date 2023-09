"Es muy importante que huyamos de relatos políticos y nos ciñamos a los hechos y a las posibilidades sin comprar la deshonestidad intelectual que muchas veces se vende con este tema", expresa el periodista y escritor Antonio Maestre durante una intervención en el programa laSexta Xplica.

"Cuando acaba de decir José Manuel García-Margallo que si no hay referéndum no habrá investidura, creo que no se lo cree ni él", ha espetado al exministro presente en el programa, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

"Pero si se lo cree, creo que no está siendo honesto intelectualmente. A no ser que nos esté dando la exclusiva de que el PP va a votar en el Congreso la posibilidad de que se haga un referéndum de autodeterminación, para lo que tiene que haber una reforma constitucional, que implica una mayoría y haría falta el voto del PSOE y PP a favor", insiste el periodista. "Si hay un referéndum de autodeterminación en España será porque el PP vote a favor", recalca Maestre.