El programa laSexta Xplica ha abordado en su mesa de análisis las claves del 23J. La periodista Ana Pastor, invitada al espacio televisivo presentado por José Yélamo, ha indicado que el debate celebrado en Atresmedia "le sirvió al PSOE como revulsivo por la derrota que prácticamente todo el mundo le dio a Pedro Sánchez".

"En el -debate- de TVE aprendieron de los errores, si bien es cierto que no estaba Feijóo, pero sí creo que fue un punto de inflexión para el PSOE", ha incidido Pastor, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

"¿Puede haber penalizado a Feijóo no haber acudido al debate?", ha planteado Yélamo. "No tengo ni idea. Creo que en España todavía ese tipo de cosas no se penalizan", ha respondido la periodista, quien ha recordado que solía "mirarse" hacia Reino Unido "como un lugar donde este tipo de cosas se penalizaban, pero ha dejado de ser un buen ejemplo". "Ojalá esta polémica con los debates sirva para que también haya un cambio de aquí en adelante", ha reflexionado Pastor.