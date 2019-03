Almudena Grandes, una luchadora que siempre habla claro

Si hay un adjetivo que define a Almudena Grandes, es 'comprometida'. Con una juventud marcada por la llegada de la democracia y la conquista de derechos y libertades, lucha para que no perdamos lo que tanto costó ganar: "No quiero que llegue un día en el que mis hijos me pregunten ¿cómo ha podido pasar?", confiesa.

Publicidad