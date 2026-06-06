Alfonso Pérez Medina, tras ver las agendas de Leire Díez: "En una anotación dice inequívocamente que P.S. es Pedro Sánchez"

El jefe de Tribunales de laSexta ha señalado que "hay mensajes en los que inequívocamente" la fontanera apunta a al presidente del Gobierno como "P.S.".

Alfonso Pérez Medina ha revelado en laSexta un dato relevante sobre las agendas de Leire Díez, en concreto, una anotación que hasta ahora no se había conocido. "Dice inequívocamente que P.S. es Pedro Sánchez. Teníamos ese primer mensaje en el que se hablaba de reunión con P.S. que estaba descontextualizado y no se decía nada más, pero hay otro en esas 20 agendas a las que hemos tenido acceso en laSexta que parece absolutamente inequívoco y dice textualmente 'Posible estrategia ser abogado del hermano de P.S.", ha indicado.

En este sentido, el periodista ha señalado que "por el sumario sabemos perfectamente que una de las cosas que intentaba Leire Díez es que el abogado Luis Sáenz de Tejada, ese exjuez que había sido condenado por violencia machista, fuera el abogado de Pedro Sánchez". De hecho, ha subrayado Pérez Medina, "intentó personarse en la causa e hizo varias acciones contra la jueza instructora del caso Beatriz Biedma".

Por ello, el jefe de Tribunales de laSexta ha afirmado que "hay mensajes en los que inequívocamente Leire Díez apunta a Pedro Sánchez como P.S.". "Esto parece bastante claro", ha concluido.

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