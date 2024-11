Alfonso Pérez Medina, sobre la rápida puesta en libertad de Aldama: "Llevo en Tribunales desde 2007 y nunca había visto esto"

Alfonso Pérez Medina, periodista de Tribunales de laSexta, deja claro que "no es normal" que una puesta en libertad se lleve a cabo tan rápido como la de Aldama, que por la mañana acudió a declarar de forma voluntaria ante la Audiencia Nacional y por la tarde ya estaba en su casa.

José Yélamo pregunta a Alfonso Pérez Medina, periodista de Tribunales de laSexta, por la puesta en libertad de Víctor de Aldama, que declaró de manera voluntaria el pasado jueves, 22 de noviembre, ante la Audiencia Nacional y ese mismo día fue puesto en libertad. "¿Es normal que alguien declare por una causa y le pongan en la calle por otra?", pregunta el presentador, a lo que Medina responde: "Llevo haciendo Tribunales desde 2007 y esto no lo había visto nunca". "Tampoco es normal que sea tan rápido, nunca había visto que una declaración acabe a las 12, que pidas la libertad a las 13 y que a las 19 se acuerde", señala.

En este vídeo, el periodista de Tribunales también explica por qué Aldama hizo la declaración sin las otras partes implicadas en la sala. "Es un procedimiento técnico", indica, ya que "no cabían las otras partes en la misma sala" y, "como solo iba a contestar a las preguntas del juez, del fiscal y de su abogado, ellos se quedaron en una sala y el resto lo vieron por videoconferencia desde otra". "Era una cuestión de que no cabían", despeja la duda Pérez Medina en este vídeo, donde deja claro que a él no le consta que Víctor de Aldama haya aportado pruebas después de la declaración.