Alfonso Pérez Medina, sobre Leire Díez: "Ahora quiere mantener un perfil bajo"

El jefe de Tribunales de laSexta sostiene que Díez "no quiere desvelar si con ese P.S. se refiere a Pedro Sánchez": "Estamos en esa fase ahora de perfil bajo, de esperar a ver cómo evoluciona la causa", ha explicado.

La situación judicial de la conocida como fontanera del PSOE Leire Díez y sus anotaciones en una de las agendas incautadas por la UCO ha vuelto a centrar parte del debate en laSexta Xplica.

Durante el programa, el jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, ha analizado el momento que atraviesa la exmilitante socialista y ha sostenido que, tras la repercusión de los últimos días, su estrategia pasa ahora por reducir su exposición pública.

"Ahora quiere mantener un perfil bajo después de la semana pasada, que lanzó esa advertencia a los dirigentes del PSOE diciendo que eran muy poco prudentes con esas afirmaciones, presentándola como una especie de 'Antoñita la fantástica", ha afirmado.

Según ha explicado Pérez Medina, la documentación incorporada a la investigación ofrece una imagen distinta sobre el papel que desempeñaba Díez. "Efectivamente, lo que estamos conociendo del sumario, sus agendas demuestran que tenía un poder importante, por ejemplo, en la coordinación de las defensas de José Luis Ábalos y de Koldo García, todo esto en contacto muy estrecho con Santos Cerdán", ha señalado.

El experto también se ha referido a algunas de las incógnitas que, según ha dicho, Leire Díez sigue sin aclarar. "Ahora quiere mantener un perfil bajo, no quiere desvelar si con ese P.S. se refiere a Pedro Sánchez. Estamos en esa fase ahora de perfil bajo, de esperar a ver cómo evoluciona la causa", ha explicado.

"Lógicamente, en lo que tiene que pensar Leire Díez es en su estrategia de defensa ante todo lo que se viene porque las imputaciones a las que se va a tener que enfrentar son muy graves", ha concluido.

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