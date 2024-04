"Que la oposición quiera gobernar me parece de primero de democracia. De hecho, me gusta que las oposiciones quieran gobernar y me parece absolutamente esencial", con esta contundente reflexión comienza el político Alberto Sotillos su intervención en laSexta Xplica, "pero hay unos límites".

En su opinión, "Pedro Sánchez, en el fondo, tiene razón" al proponer "llegar a un consenso, bajar la polarización y que hay unos límites que no se deben sobrepasar", pero pide hacer "un mínimo de memoria". "Recordemos qué hizo el socialista en el comienzo de su carrera política para llegar a la secretaría general del PSOE: se aprovechó de una denuncia falsa contra un compañero que le había apoyado en las primarias para cargarse su carrera política".

"Cuando ese compañero estaba dando una entrevista en esta misma casa, Pedro Sánchez le cambió la cerradura de su despacho para que no pudiera entrar basándose en una denuncia falsa por una supuesta corrupción del tranvía de Parla", recuerda, y, aunque "no quedó en nada y fue archivada", " nadie le pidió perdón".

Pero esto no quedó ahí, "lo siguiente que hizo fue disolver el comité regional del PSOE de Madrid elegido por los militantes, es decir, destruyó una elección democrática de los militantes". "¿Tiene razón Pedro Sánchez?", "sí", defiende de forma rotunda, pero añade que "no está moralmente capacitado para denunciar esto".