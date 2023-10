"Está muy bien todas las reclamaciones que desde la pequeña y mediana empresa queráis hacer, pero el problema es que la clase trabajadora lo que reclama, como mínimo, es que se cumpla con el convenio, es decir, que seáis legales. No digo que vosotros no lo seáis", dijo Afra Blanco a un empresario, tras lo que insistió: "Hay que cumplir con el convenio, que en más de uno de los casos que estamos escuchando aquí (de trabajadores) ni siquiera se cumple".

En este punto, la sindicalista destacó que "el convenio es lo mínimo", y que "por encima se puede seguir", al tiempo que criticó que "hay personas que dicen ser empresarios y, en cambio, defienden que no tiene que haber jornada máxima legal, que no tiene que existir el Salario Mínimo Interprofesional y que no quieren cumplir con la ley de prevención con la ley de prevención de riesgos". "Luego están los otros empresarios, los honestos, a los que hunden la vida los primeros, que son deshonestos y tiranos", denunció Blanco.