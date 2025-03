Afra Blanco a una inquilina: "Si estás invirtiendo más de un 30% de tu sueldo en la vivienda, eres pobre"

En laSexta Xplica se ha analizado al actual situación del mercado de la vivienda y los precios abusivos del alquiler. Sobre el tema, Afra Blanco ha recalcado varios puntos claves de la crisis inmobiliario, destacando uno por encima del resto: la especulación.

"La especulación es el principal problema. Podemos criticar la acción de Gobierno, pero también la inacción", ha apuntado. Por otro lado, Blanco ha asegurado a una inquilina que "si estás invirtiendo más de un 30% de tu sueldo en la vivienda, eres pobre".

Para terminar, ha concluido diciendo que si pagas dicha cantidad "a lo mejor no te puedes ir de vacaciones a un hotel": "Igual no puedes ir a un mercado a comprar la carne, igual no puedes comprarte un coche, igual tienes que hasta vender el coche. Este modelo lo está reventando la especulación".