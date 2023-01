Afra Blanco afirmó en laSexta Xplica que "ha quedado ratificado que una vez se han aplicado las tesis de los liberales y neoliberales, que defendían que la rebaja de los impuestos iba a ser la solución a todo, no ha funcionado", a lo que añadió: "No solo no ha funcionado, sino que encontramos el efecto pluma; la CNMC está absolutamente desaparecida".

"¿Y ahora qué?", se preguntó la sindicalista, quien señaló a aquellos que hablaban de "comunistas, atacaban, y decían que era una locura intervenir el precio de la cesta de la compra". "Ahora yo creo que ya sí, que ya pocas más soluciones quedan. La cesta de la compra ha crecido por encima del 15%. Ahora sí que tenemos que actuar desde la política", defendió, tras lo que subrayó que "estamos en un Estado de Bienestar que tiene que actuar en la redistribución de la riqueza y tiene la capacidad de intervenir en la Economía para asegurar una redistribución de la riqueza y un acceso".