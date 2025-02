Afra Blanco, a un empresario que se ha mudado a Andorra para pagar menos impuestos: "Tú que has sido policía, ¿quién pagaba tu nómina?"

El debate de esta semana en laSexta Xplica ha sido sobre si España es un infierno fiscal, lo que ha provocado una discusión entre Pascual Ariño, empresario que ha decidido irse a Andorra para pagar menos impuestos, y Afra Blanco.

El empresario ha sostenido que en Andorra los servicios públicos funcionan muy bien pagando menos que en España: "En Andorra también funcionan los servicios públicos. Yo que he sido policía en España, te puedo decir que la seguridad en Andorra es 1.000 veces mejor".

Una afirmación que ha provocado la indignación de Afra Blanco, que le ha recordado a Ariño quién pagaba su nómina en España cuando era agente de policía: "¿La nómina del policía quién la paga? Tú que has sido antes policía, ¿quién pagaba tu nómina? ¿Se lo explicas a la gente? Lo pagaba la gente con los impuestos que tú has decidido no pagar y te has ido. Chapeau eh"

"Me he ido porque puedo elegir. Aquí abusan. No se puede pagar el 50% de lo que ganas", le contesta de vuelta Pascual Ariño. "En el fondo tu argumento es avaricia, le replica Afra Blanco.