Noelia Núñez (PP) sale en defensa de Ayuso tras su estancia en un chalé de la Comunidad: "No ha supuesto ni un euro de gasto público"

Noelia Núñez, vicesecretaria general en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, salió en defensa de Isabel Díaz Ayuso tras su estancia en un chalé propiedad de la Comunidad de Madrid. "Es chalé es uno de los inmuebles que tiene la Comunidad de Madrid en su lista de bienes inmuebles, y es un uso que está permitido. En ese espacio se puede trabajar, mantener reuniones y pernoctar, como es el caso de ayuso", expresó la política del PP.

Así, Núñez destacó que la estancia de Ayuso en la vivienda "no ha supuesto ni un euro de gasto público, a diferencia de cuando Pedro Sánchez disfruta del Palacio de las Marismillas en verano, que nos cuesta 50.000 euros cada año". "Dicen que no se ha publicado en ningún lugar lo de Ayuso, pero me consta que Sánchez ha estado en Quintos de Mora con Begoña el fin de semana y no se ha publicado en ningún lugar, y es la segunda vez que ocurre en este mes. Por tanto, no entiendo por qué se le exige transparencia en ese sentido", subrayó la vicesecretaria general en el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Para Núñez, "la diferencia radical" entre las estancias de Pedro Sánchez y las de la presidenta de la Comunidad de Madrid es que "la de Ayuso no ha costado ni un euro de dinero público". "Es un espacio que no tiene personal asignado, a diferencia de los traslados de Sánchez a las distintas fincas que tiene Patrimonio del Estado", insistió.