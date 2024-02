José Luis Ábalos ha reconocido en laSexta Xplica que Koldo García amenazó al alcalde de León, también del PSOE. El exministro de Transportes así lo ha confesado en laSexta Xplica, donde ha expuesto que tenía constancia de ese episodio porque al edil leonés "le faltó tiempo para contarlo en la radio".

Así, ha indicado que como a él le "prejudicaba", reprochó este comportamiento a su exasesor: "Yo le recriminé. De este comportamiento concreto me acuerdo yo perfectamente de que me enteré al término de la visita por la radio porque le faltó a este hombre tiempo para decirlo. Le pregunté: '¿tú has dicho esto? ¿tú te crees que se puede ir así por la vida?'"

"A mí esas cosas sí que se me han dicho, ese tono brunco... él lo asumía. Tenía de la otra parte, al menos conmigo", ha añadido en laSexta en su entrevista con José Yélamo, que también ha querido saber si no le preocupaban esas advertencias. José Luis Ábalos ha asegurado que "sí", aunque aseguraba que siempre decía que no lo volvería a hacer: "A mí algunas de las advertencias que se me hicieron fue sobre esa imagen".