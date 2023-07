Y sale en defensa de la Ley de Vivienda

La sindicalista se mostró crítica con Óscar Vergara, dueño de 15 gimnasios, quien aseguró que "no hace falta dinero para emprender", sino que "lo que hace falta son muchas ganas de trabajar, que todo el mundo no tiene". "Es gravísimo lo que has dicho", expresó Blanco.