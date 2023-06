En las primeras fotos del PP con Vox, solo se veía al entonces secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y al flamante presidente andaluz, Juanma Moreno. Después, con el apoyo de Vox, el roce ha ido haciendo el cariño en Murcia o en Castilla y León, donde la extrema derecha ha entrado en el Gobierno.

Ya no se avergüenzan de hacerse la foto juntos. "La sociedad española ha hecho al Partido Popular perder ese miedo, los pactos de tipo parlamentario en Madrid, Andalucía, Murcia no le han pasado factura", comenta en el vídeo sobre estas líneas Ángel Munárriz, periodista de InfoLibre. La estrategia de Sánchez pasa por defender que PP y VOX se parecen mucho. Feijoo, con unas elecciones generales en sólo dos meses, no pasa de reconocer que hablan.

Sin embargo, tendrá que negociar con ellos, por ejemplo en Baleares, donde la candidata popular Marga Prohens hace como si no tuvieran tanta importancia los 8 escaños de VOX. En Extremadura les espera Ángel Pelayo, negacionista del cambio climático. Aquí, la candidata del Partido Popular, María Guardiola, intenta distanciarse de ellos defendiendo el derecho, por ejemplo, al aborto.