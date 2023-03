Cecilia Bartolomé es una de las primeras directoras de cine de España, pero reivindicar en la pantalla la libertad sexual de la mujer le costó años en la lista negra de la dictadura: "No pude dirigir cine largo hasta la muerte de Franco", explica la cineasta, que en el vídeo sobre estas líneas asegura a laSexta Columna que lo volvería a hacer "más fuerte".

Sus reivindicaciones tuvieron reconocimiento décadas después con la entrega del Premio Feroz de honor del año pasado. Allí aprovechó su discurso de agradecimiento para atizar al machismo que truncó su carrera: "Me darían muchas ganas de ir con esto y darles en la cabeza ahora y decirles que eran unos soberanos imbéciles", comentaba.

"Sí, abrimos caminos, indudablemente rompimos barreras, o sea no había mujeres en esto. Quizás como referente es el hecho que por ser mujeres no creímos nunca que pudiéramos hacer cine, que podíamos ser directoras, que podíamos hacer cosas que las mujeres habitualmente, la mayoría, no se les ocurría ni pensar en hacerlo", afirma a laSexta Columna.