Sometemos a un grupo de 'viejennials' a un juego de (no tan) niños: "Tengo la capacidad intelectual intacta y salgo a la calle pisando fuerte"

En un país con la natalidad cada vez más baja y más envejecido, las personas mayores son una nueva tribu: 'viejennials'.

Con un juego de (no tan) niños, laSexta Columna presenta a sus protagonistas y la primera pregunta va directamente al grano: "¿Se siente usted viejo?". Todos coinciden en contestar que no.

"De ninguna manera me siento viejo, mira los kilos que tengo y no me siento ni gordo, lo que pasa es que estoy fuerte", asegura un hombre. "Yo no me siento viejo, me siento que he vivido muchos años, yo veo a gente mayor con 50 años", dice otro.

Por su parte, una mujer defiende que ella se siente como siempre: "Tengo la capacidad intelectual intacta, me pongo los tacones que me he puesto siempre y salgo a la calle pisando fuerte".