Los jamones de Jabugo VS. la red ferroviaria, o por qué España viaja en el vagón de cola de Europa

España tiene un grave problema en el transporte de mercancias: Alrededor del 96% se hace por carretera, y solo un 4% se hace por ferrocarril. ¿Por qué? Lo cuenta en laSexta Columna Luis González, gerente de la planta de jamones de Cinco Jotas en Jabugo.

"Cargar un tren si tienes volumen es rentable, pero si no es un coste altísimo. Nuestro volumen no sería compatible, y luego está la frecuencia: en Jabugo no hay trenes de salida", continúa González.

A este discurso se suma Ricardo Insa, profesor de Ferrocarriles de la Uniersidad Politècnica de València: "El transporte con camiones se puede combinar con otras soluciones, el ferroviario es muy rígido".