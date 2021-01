Un equipo de laSexta Columna se traslada hasta la zona de Nou Barris, en Barcelona. Allí, el 35% de las familias con hijos tienen problemas para mantener su casa a una temperatura adecuada cuando aprieta el frío.

"Habré puesto la calefacción solo los días aquellos en los que hizo tanto frío, tres o cuatro veces, no más", explica una mujer.

Por el contrario, como muestra el vídeo, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, con la renta per cápita más alta de Barcelona, la subida del precio de la luz es un problema leve. "Me ha subido la luz, pero la podemos pagar. O sea, no pasa nada. Bueno, sí que pasa", asegura una vecina de la zona. Además, explica que conoce a gente a quien sí le afecta el incremento: "Por ejemplo, a mi asistenta".

¿La creación de una empresa pública de energía haría bajar el precio de la luz? El debate en estos momentos divide al Gobierno. Mientras que Podemos se muestra a favor, desde el PSOE se niegan.