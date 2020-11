La presión es la fuerza que se aplica sobre algo o sobre alguien y bien lo sabe el magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal.

"La presión mediática, la presión social, se nota porque al final uno es humano y tiene su familia. Cuando llevas un asunto complicado, lo notas", explica a un equipo de laSexta Columna.

La presión se multiplica cuando sus sentencias afectan a peces gordos e incluso al curso de la historia. En 2018, Pedro Sánchez justificó su moción de censura contra Mariano Rajoy con la sentencia de la Gürtel.

Alejandro Abascal, magistrado: "La presión va en el cargo"

"Un juez, con la de años que tienes que pasar para entrar en la carrera judicial y llegar a un puesto así, ya conoce dónde está. Ya sabe que va en el cargo y va en el sueldo. Va a haber presión, y la aguantamos", añade Alejandro Abascal.

Hace unos meses, él fue designado como refuerzo de Manuel García-Castellón, un juez con muchas causas potentes que a menudo afectan a altos cargos políticos. Como Púnica, Lezo, Kitchen, o el caso Villarejo.

"Don Manuel García-Castellón, en las últimas semanas ha sufrido una campaña de acoso que me parece impresentable. Me parece que cabe por los poderes del estado una crítica de carácter constructivo. En ocasiones, no nos damos cuenta de que nos movemos en una línea muy frágil", concluye.

