laSexta Columna

En el mundo taurino, hacer el 'don Tancredo' es esto: quedarse quieto mientras el toro pasa muy cerca. Para Rajoy, la metáfora de 'don Tancredo' era un ataque cuando gobernaba Zapatero.

Pero cuando Rajoy tuvo que lidiar con el conflicto catalán, primero se lo llamaron a él y después se convirtió en su defensa. "Podría no haber sido 'don Tancredo' y aceptar lo que pedía el señor Mas, pero entonces sería un irresponsable de tomo y lomo", afirmó el expresidente del Gobierno.

Rajoy fue 'don Tancredo' también con el toro Puigdemont. Sólo se movió cuando la situación no tenía vuelta atrás. "La insensibilidad de Rajoy ante un problema que no supo o no quiso ver, pretendió que se solucionase solo. Solo reaccionó cuando ya era tarde", apunta Ordaz.

En el juicio del 'procés', a Rajoy le costó encontrar la salida, pero sí recordó dónde estaban sus líneas rojas. "Mientras Mariano Rajoy fuera presidente no habría referéndum para liquidar la soberanía nacional", declaró como testigo ante el Supremo.

