Viajamos un año después a La Fuliola, el pueblo catalán que creía vivir en una república independiente tras la DUI

laSexta Columna viaja a La Fuliola, en Lleida, donde hace un año y medio estaban convencidos de que vivían en una república independiente. Sus calles tenían y siguen teniendo esteladas, aunque menos. "El sentimiento lo llevamos en el corazón", explica Inmma Balsells, una de las vecinas.

Aunque el sentimiento lo siguen teniendo, la sensación de independencia no la mantienen tanto. "Fue un simulacro, pero nosotros dentro de nuestros corazones pensábamos que era real. Veo que los catalanes somos unas personas muy abiertas, comprensivas e inteligentes y no tenemos lo que nos merecemos", destaca Balsells.

Pese a todo, los vecinos no se sienten engañados por sus políticos, da igual si ahora en el juicio del 'procés' se retractan. Josep Marimon, otro de los vecino de La Fuliola señala que ya sabían que "era algo simbólico", pero pensaba que "se podía empezar a negociar".

Lo mismo piensa el alcalde, Eduard Piera, aunque antes afirmaba que estaban en la república independiente de Cataluña y, ahora, dice que todo fue un símbolo: "Cuando ves que no se baja la bandera de España, te empiezas a dar cuenta de que quizá la declaración no se había aplicado".

"Era obvio que no se iba a conseguir una independencia unilateral, no fueron lo suficientemente explícitos con sus votantes", destaca Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional. Por su parte, Sandrine Morel, corresponsal de 'Le Monde en España', recuerda lo que le decían cuando cubría manifestaciones: "Me encontraba con gente que decía que, si era necesario, habría sangre para aplicar la DUI".

Los surrealistas momentos del juicio del 'procés', mucho más entretenidos que cualquier película de Hollywood

Las surrealistas situaciones vividas en el juicio del 'procés' dejan claro el toque español del proceso. Y es que tanto los acusados como los fiscales o el juez están dejando momentos para el recuerdo. laSexta Columna los recoge en este vídeo.

'Harry Puigdemont', el mago que paralizó España con su hechizo sobre Cataluña y recurrió al truco más fácil: desaparecer

Un mago de gafas y pelo a tazón, 'Harry Puigdemont', realizó un conjuro sobre los alcaldes independentistas que, junto con un hechizo llamado DUI, paralizó España. Descubre su historia en este vídeo de laSexta Columna.

El juicio del 'procés': el papel de los fiscales y su cuestionada forma de preguntar

laSexta Columna habla sobre el papel de la Fiscalía en el juicio del 'procés' con los periodistas que están siguiendo de cerca el proceso. Coinciden en que sus argumentos están siendo poco consistentes.