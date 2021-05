Un equipo de laSexta Columna pregunta 40 años después de la tragedia si los consumidores se atreverían a comprar aceite de colza.

"No lo compraría, en absoluto, es como si te ofrecen un caramelo envenenado, hay que ser muy tonto para aceptarlo. No lo consumo, ni aunque me den dinero", asegura un hombre a las puertas de un supermercado.

"Aquello psicológicamente nos afectó mucho", responde otro consumidor. Misma contestación que se repite una y otra vez.

Todos los preguntados dicen no consumir colza, pero les ensañamos una serie de productos que la incluyen en sus ingredientes: una salsa alioli, una mayonesa vegana, unas conocidas galletas, una pizza...

La estamos consumiendo y ni tan siquiera nos enteramos.

"Podemos encontrar trazas de aceite de colza, o aceite de colza en conservas como pueden ser sardinillas o mejillones, pastas, galletas... lo único es que va oculto entre aceites vegetales. No es perjudicial para la salud, todo lo contrario", explica Ventura González, que cultiva colza en España.

Además, laSexta Columna muestra cómo es la vida de los afectados por la intoxicación y refleja los sueños truncados por culpa de la intoxicación, como muestra el vídeo.