Germán Rodríguez es enterrado un día después de su muerte. Comenzaba entonces la lucha judicial y administrativa para la familia en busca de justicia. Aunque, casi siempre, se chocaban con la misma respuesta de la Administración cuando pedían documentación. "Las solicitamos y nos dicen que 'no consta'. Lo que no hay es una voluntad política de colaborar", denuncia su hermano Fermín en laSexta Columna.

Durante años les negaron un informe sobre todo lo sucedido que encargó el entonces ministro del Interior, Martín Villa, que dos días después fue a la tele a dar explicaciones y acabó justificando lo ocurrido. 40 años después la familia de Germán ya tiene el informe de Martín Villa, pero siguen reclamando más documentación: "Pensamos que tiene que haber informes de lo que pasó aquellos días. No sabemos si están bajo la ley de secretos oficiales porque en la ley de secretos oficiales también es secreto qué informes son secretos".

La ley de secretos oficiales les impide conocer exactamente qué documentos les faltan. En 2018, el Parlamento navarro aprobó sin ningún voto en contra pedir al Gobierno que desclasificase todos los documentos de aquellos sanfermines del 78. Los socialistas navarros votaron a favor, pero cuando meses después llegó la misma propuesta al Congreso, el PSOE votó en contra.

"Tenemos un problema con el acceso a los documentos oficiales en todas las épocas y en todas las circunstancias. La principal razón por la que no se accede a la documentación es porque no se controla", denuncia la archivera Henar Alonso, que añade: "Si tú no controlas la información de tus instituciones no va a ser posible desclasificar, ni incluso aunque se ponga una ley de plazos".