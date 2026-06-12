El Mundial de 1978, en la Argentina de Videla: "La FIFA nunca se planteó retirar su celebración, a pesar de que sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo en el país"

"Mientras escuchamos por un lado los gritos de los torturados, escuchábamos también los gritos de los goles", cuenta uno los presos por la dictadura argentina de Jorge Videla.

El Mundial de Fútbol 2026 está en marcha y esta vez con Donald Trump como principal anfitrión. Un acontecimiento global hipnótico que según la FIFA, la organizadora, quiere impulsar la paz. Lo que ocurre es que a lo largo de la historia también nos encontramos con dictadores y regímenes que han sabido aprovecharse de este torneo para blanquear su violencia. El dictador Jorge Videla fue uno de ellos, que gobernó la Argentina desde 1976 hasta 1983, año en que al fin llegó la democracia.

En 1978, el dictador Videla dio por inaugurado el Mundial del 78. "El régimen de Videla utilizaba Argentina, el mundial de Argentina, la selección de Argentina para proyectar una determinada idea de Argentina, en su caso, de hermandad, de pacificación del país, es lo que quería transmitir", explica Víctor Martínez Patón, presidente de la Academia del Fútbol Español.

Y según explica Alejandro Quiroga, director del Máster en Estudios sobre Nacionalismo de la UCM, "la FIFA nunca se planteó retirar la celebración del Mundial, aunque sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo en Argentina".

Cuando el Mundial comenzó, los militares llevaban más de dos años matando compatriotas y además, durante el evento, añade Quiroga, "no se para absolutamente nada de la maquinaria de torturas y asesinatos de la dictadura argentina. De hecho, hay testimonios escalofriantes": "Mientras escuchamos por un lado los gritos de los torturados, escuchábamos también los gritos de los goles", cuenta uno de ellos.

Incluso, confiesa el profesor Quiroga, "a algunos de ellos no solo les siguen torturando, sino que les sacan con los ojos vendados en coches para que oigan cómo está la ciudadanía celebrando la victoria argentina".

Así, el mensaje, según reporta el profesor, era doble: "Por un lado, el mensaje de no solo ha ganado la dictadura el Mundial, sino además vosotros no le importáis a nadie, os sacamos para que veáis que el pueblo se ha olvidado de vosotros".

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