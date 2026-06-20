Más verificaciones y con control de tiempo: así es Douyin, el TikTok chino

Para poder acceder a él se requieren numerosas verificaciones. Como señala Chen Yue, experto en eCommerce y canales digitales, "en China la regulación es más estricta que en muchos otros países".

En China utilizan otra aplicación llamada Douyin, una versión más controlada que, además, también se aprovecha para reforzar los valores nacionales. Esta app tiene 1.000 millones de usuarios en China, el 71% del país.

Chen Yue, experto en eCommerce y canales digitales, es el responsable digital de unos laboratorios españoles que ya venden en China a través de Douyin. Y es que, en este país, el e-commerce tiene un gran éxito.

Arroyo expone que en China quieren concentrar todo bajo una misma plataforma. "Quieren que sea el portal digital para toda tu vida, es decir, allí compras, haces las gestiones con la administración que necesites, contactas con tu familia, esta forma centralizada, ¿no? que es lo que es lo que aspirar al gobierno chino”, explica.

Para poder acceder a esta aplicación se requieren numerosas verificaciones. Además, también tiene controles de tiempo, sobre todo para los usuarios menores de edad. Yue explica que "en China la regulación es más estricta que en muchos otros países".

Arroyo expone que una de las medidas más llamativas, en su opinión, es que hay un horario establecido para jugar a videojuegos, que cambia el fin de semana. "Son medidas que desde aquí nos pueden sonar muy drásticas, pero seguramente las familias chinas no tienen las discusiones que tenemos aquí a la hora de cenar, porque no hay manera de apagar el videojuego", expone.

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