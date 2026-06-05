María Llapart afirma que "es más que evidente que Sánchez depositó la confianza en las personas equivocadas"

Pedro Sánchez descubrió la entrada de la Guardia Civil a la sede de su partido en plena visita institucional a El Vaticano. El presidente del Gobierno se mostró tranquilo ante la prensa, aunque no quiso restar gravedad a la investigación.

La entrada de la UCO a la sede del PSOE se produjo justo cuando Pedro Sánchez se encontraba en el Vaticano para reunirse con el papa León XIV. María Llapart, cronista parlamentaria de laSexta, expone que, cuando Sánchez fue preguntado por este hecho, "no quiso restar gravedad a la investigación, pero se quiso mostrar tranquilo".

"Desde el punto de vista de que, para el Partido Socialista, para el Gobierno, para el propio Sánchez, el caso de Leire es un caso que ya viene de atrás, es un caso del pasado, es un caso que para Sánchez ya se tomaron las decisiones que se tenían que tomar", añade, "por eso él cree que hay que dejar que la justicia trabaje y desde luego que en lo que hay respecta es el punto de vista político resistir, aguantar, agotar la legislatura y seguir gobernando".

Sánchez también se enteró en ese momento de que había sido imputada Ana María Fuentes, gerente del partido. Según el auto, Fuentes habría emitido facturas mendaces para camuflar los pagos de una presunta trama en la que la propia Díez utilizaba expresiones como "por orden del one".

"La teoría de que el presidente del gobierno no lo sabía, es ridícula", afirma José María Olmo, jefe de Investigación en 'El Confidencial', "porque eso quería decir que todas las personas que había en su entorno se pusieron de acuerdo por una especie de alucinación colectiva, por la cual llevaban una misión sin saber muy bien quién la había ordenado".

"Al menos se le podrá reprochar, se le podrá criticar o se le podrá pedir alguna explicación por haber tenido una actitud desentendida o irresponsable en torno a las personas que él ha nombrado y que él ha elegido", añade Llapart, "es más que evidente que depositó la confianza en las personas equivocadas".

Elena Herrera, periodista en 'eldiario.es', por su parte, considera que Sánchez "si que tiene una responsabilidad porque si esto estaba ocurriendo en el corazón del Partido Socialista, es algo grave". "El secretario general creo que tendría que estar al tanto", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido