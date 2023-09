La lucha de las futbolistas por ser tratadas con respeto es antigua. La selección femenina plantó cara a la Federación en 2015 y exigió cambios. Vero Boquete, excapitana y brillante jugadora dejó de ser convocada tras denunciar el maltrato del equipo de mujeres.

"He tenido que pagar unas consecuencias, pero son mis consecuencias individuales. Si pienso a nivel colectivo, somos campeonas del mundo", afirma la jugadora, quien destaca los cambios que se han producido durate los últimos años. "No habrían sucedido si en 2015 no se hubiera iniciado el cambio", asegura, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

Boquete ha concedido una entrevista en laSexta Columna donde alerta de que el caso Luis Rubiales va más allá de un beso: "Estamos hablando de la conducta, del menosprecio y tantas cosas que no sólo pasan en la Federación Española de Fútbol, sino que ocurren en cualquier empresa".