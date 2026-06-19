Liliana Arroyo, sobre el scroll infinito: "El referente que tienen en mente son las máquinas tragaperras"

Este fue inventado por Aza Raskin, un emprendedor estadounidense. Se busca que el contenido no se acabe nunca y, así, evitar que se pierda el interés.

Desde hace años, mucha gente confiesa ser adicta a usar su teléfono móvil. Ese aparato conquistado por el llamado scroll infinito. Esther Paniagua, analista tecnológica, especialista en derechos digitales y ciberseguridad, cuenta que el fue inventado por un emprendedor estadounidense llamado Aza Raskin "que ahora es uno de los fundadores del Centro para la Tecnología Humana, es decir, un arrepentido de su propia creación".

"Los elementos que hoy vemos en el mundo digital, o sea el favorito, el pulgar arriba, el scroll, el referente que tienen en mente son las máquinas tragaperras, o sea, los bingos, los casinos", expone Liliana Arroyo, doctora en Sociología, "el contenido nunca se acaba, porque si se termina, puedes perder el interés".

Incluso plataformas como TikTok, por su capacidad adictiva, han alarmado en Bruselas. Como indica Paniagua, ciertos elementos de su diseño se consideran adictivos o potenciadores de la adicción.

La plataforma china cuenta con 2.000 millones de usuarios a nivel mundial, pero, de todos esos, ninguno está en China. La doctora en Sociología indica que muchas aplicaciones no funcionan en ese país "porque allí tienen que cumplir otras reglas diferentes". "Tienen que cumplir con las leyes de censura, pero también con otras más dirigidas a prevenir o tratar de evitar la adicción de las personas, especialmente de los jóvenes a estas redes sociales", explica.

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