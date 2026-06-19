Esther Paniagua señala qué sistema se podría utilizar para verificar la edad a la hora de acceder a redes sociales

La analista tecnológica, especialista en derechos digitales y ciberseguridad expone que podría utilizarse un sistema en el que no es necesario conocer la identidad completa del usuario.

Prohibir las redes sociales a los menores no es solo cosa de Australia. Otros países ya cuentan con restricciones, han puesto el asunto sobre la mesa de debate o trabajan en una legislación al respecto. Un ejemplo de ello es Francia o España.

Pedro Sánchez anunció que tenía intención de que España siguiera los pasos de Australia. Como cuenta Liliana Arroyo, doctora en Sociología, "desde que Australia impulsó esa primera ley, estamos viendo toda una cascada de reacciones".

"El punto común es la restricción por edad", indica, "y ahí, hay un elemento clave que tiene que ver con quién define qué edad tiene el usuario, de quién es la responsabilidad de verificar esa edad y cuáles son los mecanismos que se ponen en marcha para esa verificación".

Esther Paniagua, analista tecnológica, especialista en derechos digitales y ciberseguridad, indica que en España "la idea es que se pueda aplicar el sistema de mini cartera digital que está ahora mismo lanzando la Comisión Europea".

Este sistema permite saber la identidad de una persona sin tener que conocer su identidad completa. "Lo hacen a través de sistemas de terceros o de otros sistemas como puede ser el certificado digital, o una aplicación bancaria que verifica la edad que tienes. Esto podría ser un buen sistema", expone.

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