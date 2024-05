18 años después, en la redacción de laSexta se ha empezado a teclear sobre temas antes tabú, porque durante mucho tiempo la salud mental era algo terrorífico o, como mucho, con lo que hacer unos chistes: "Antes, quien iba al psicólogo lo ocultaba, y ahora hemos asumido que es una parte más como hacer deporte, como tener una alimentación sana, el buscar ese tipo de ayuda", afirma Helena Resano.

Un cambio que ha vivido también la familia de Miki Nadal: "Nunca había tenido ansiedad, y he tenido periodos de ansiedad que digo 'pero bueno, esto qué pasa'", comenta el colaborador de 'Zapeando', que asegura que "mis padres también la tenían seguramente, y no la reconocían como tal. Yo recuerdo a mi madre, la pobre, con 55 años, llorar en casa, y le preguntamos 'pero por qué lloras, mamá, si no nos pasa nada, estamos todos bien' y no lo entendíamos".

"Yo formo parte de ese porcentaje de ciudadanos, ciudadanas españolas, que sufre de ansiedad", se sincera Sandra Sabatés en el vídeo sobre estas líneas, donde apunta que "hace poco más de un año que estoy yendo al psicólogo y la verdad es que es una de las mejores decisiones que he podido tomar".

En el caso de Gloria Serra, habla del artículo que escribió y en el que contaba su propia historia y recuerda que "en mi caso fue debido al estrés, y sí, caí en una depresión, sí, necesité ayuda; farmacológica y psicológica... y qué suerte poderla tener". "Yo hace nada he tenido que parar, porque además el cuerpo me ha dicho para", apunta Helena Resano, que comparte su dura experiencia: "Te pasan cosas, y no paras. Yo tuve un aborto, y salí del hospital y me puse a trabajar".

Por ello, Sandra Sabatés reclama más recursos y personal en la sanidad pública para que la salud mental "no se convierta en un lujo que sólo esté al alcance de unos cuantos, sino que sea un servicio al que todos y todas podamos acceder".