Fernando García del Río, sobre su expulsión de Cuba: "El Partido Comunista, creo, consideró que yo era un estorbo y me echaron"

El periodista fue corresponsal en la isla desde 2007 hasta 2011. Durante su estancia en La Habana, fue intimidado por el régimen debido a que, en sus crónicas, daba voz al malestar de muchos ciudadanos cubanos.

Para que la situación interna de Cuba mejore, es necesario que acepten la crítica. Pero a Fernando García del Río, excorresponsal de 'La Vanguardia' en La Habana, esa crítica le costó su expulsión de la isla.

El periodista se estableció en la ciudad en la primavera de 2007 y estuvo allí hasta 2011. García del Río cuenta que desde el régimen se le hizo saber que no debía traspasar ciertas líneas, "que tampoco estaban muy definidas", apunta. Durante los cinco años que estuvo en la isla, desde la dictadura se le intentó intimidar por algunas de las crónicas que publicaba en las que reflejaba las quejas que muchos cubanos le expresaban.

"Al final, el Partido Comunista, creo, consideró que yo era un estorbo y me echaron", recuerda, "pero, ojo, me echaron a mí y echaron a muchos otros". El suyo, en su opinión, fue un caso más de alguien que contaba qué estaba sucediendo en Cuba con puntos de vista que no les gustaban.

La politóloga Marxlenin P. Valdés, por su parte, niega que exista un problema de libertades en Cuba. La profesora titular de Marxismo y comunicadora cubana, sobre la libertad de prensa, señala que en Cuba existen medios que se oponen al gobierno que se hacen desde Cuba. "Hay una pluralidad en ese sentido", indica, "creo que todos esos estereotipos y esos prejuicios se han ido desmoronando por su propio peso".

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