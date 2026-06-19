Este es el método que han ideado en un instituto de Las Rozas para reducir el uso abusivo del móvil entre sus alumnos

Una de las grandes problemáticas entre los adolescentes es la adicción a las redes sociales. Además, el aumento del uso de los smartphones ha provocado que aumenten los problemas de salud mental.

Muchos de los mensajes de odio que se publican en las redes sociales son emitidos por menores de edad desde sus teléfonos móviles. Como expone Esther Paniagua, analista tecnológica, especialista en derechos digitales y ciberseguridad, "se han incrementado las posibilidades de acoso, ciberacoso, de violencia, las falsificaciones de desnudos, los llamados deep fakes... y toda una serie de conductas delictivas a las que los menores antes no estaban tan expuestos".

Además, el aumento del uso de los smartphones ha provocado que aumenten los problemas de salud mental entre los jóvenes. "La ONU advierte de problemas concretos: necesidad de validación, el refuerzo de conductas de trastornos alimentarios o depresivas, problemas de sueño, menos rendimiento...", indica Paniagua. "Toda una variedad de problemáticas que antes había, pero en mucha menor medida, y que se ven reforzadas e incrementadas por el uso tóxico o problemático de las plataformas digitales", explica.

Fundas imantadas

Esto es algo que ha vivido Charo Torcal, directora del IES Carmen Conde en Las Rozas (Madrid). Esta señala que, hoy en día, "su conflictividad es otra". Como explica, son menos violentos en las relaciones entre ellos, "pero ha aparecido todo lo que es las adicciones a las redes, el abuso de horas en pantallas". Torcal indica que "no es lo mismo insultar a la cara a dejarlo grabado en una red social y a perder el control de esa escena o de esa situación, porque eso se puede ir extendiendo sin límites".

Además, indica que sus periodos de atención son muy cortos y sus tiempos de concentración son bajos. Para luchar contra ese uso abusivo del teléfono móvil, en su centro llevan tres cursos recurriendo a un método muy directo: "Limitar el uso del móvil a través de unas fundas que permiten que el alumno lleve consigo el móvil".

Los alumnos sienten una mayor tranquilidad al poder tener su dispositivo. Cada uno de ellos cierran esa funda al llegar al centro y, al salir, antes de irse a su casa, vuelven a abrir esas fundas. "Les permite sentir que no les quitamos algo suyo, y evita en algo la ansiedad de separación. La funda es suya y de alguna manera está bajo su control, no notan que el adulto se lo arrebata", indica. Torcal indica que ellos pueden controlar el tramo del día que está bajo su competencia. "Evidentemente, hay muchísimo trabajo de prevención y de educación, debe ser un combinado", concluye.

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