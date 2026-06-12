Un preso de la dictadura argentina durante el Mundial del 78 recuerda cómo escuchaba los goles de la selección por el patio de la cárcel: "Seguían torturando ahí dentro"

Dalmiro vivió el Mundial del 78, del dictador Jorge Videla, entre rejas. Hoy nos cuenta su testimonio en laSexta Columna: "Durante el Mundial, ponían parlantes en los patios de recreo y se transmitían los partidos (...) Seguían torturando, persiguiendo ahí dentro... Pero, por supuesto, se ponían contentos cuando ganaba la selección", confiesa Dalmiro.

Dalmiro es uno de esos miles de argentinos que vivieron el Mundial del 78, del dictador Jorge Videla, entre rejas. La dictadura de Videla duró desde 1976 hasta 1983, año en que al fin llegó la democracia al país. Por lo que dos años antes del Mundial, los militares comenzaron a matar compatriotas, y ni siquiera durante el evento futbolístico se paró absolutamente nada de la maquinaria de torturas y asesinatos de la dictadura argentina.

Según cuenta Dalmiro, cuando comienza el Mundial, "yo estaba en lo que se conocía como los 'pabellones de la muerte', que eran el pabellón 1 y 2 de La Plata... En esa época era uno de los llamados "campos de concentración públicos". Desde ahí, desde esa cárcel, a la que le acompañamos, como vemos en este vídeo, Dalmiro escucha cómo puede los goles de su selección, mientras lucha por sobrevivir.

"Durante el Mundial, ponían parlantes en los patios de recreo y se transmitían los partidos (...) Seguían torturando, persiguiendo ahí dentro... Pero, por supuesto, se ponían contentos cuando ganaba la selección", confiesa Dalmiro.

Según explica en laSexta Columna Víctor Martínez Patón, presidente de la Academia del Fútbol Español, este "era un gesto como de 'esta Argentina que está jugando nos representa tanto a los que estáis presos como a los que os tenemos apresados'".

Y los goles de Argentina, "eran celebrados igual por carceleros como los prisioneros... Era una cosa indistinta o por encima de la ideología política. Todos los argentinos querían que Argentina ganase el Mundial", dice José del Olmo, vicepresidente de la Academia del Fútbol Español.

Aunque, en realidad, no todos, ya que parte de los presos querían boicotear aquel Mundial que lavaba la cara a la dictadura: "En esa época discutíamos, conversábamos... Teníamos opiniones a favor, en contra...Las posturas en contra era que fomentar o adherirse al Mundial era justificar la dictadura, el golpe militar y el genocidio, fundamentalmente".

El futbolero Dalmiro participaba de esos debates porque además le tocaba muy de cerca: su madre era una de las valientes madres de la Plaza de Mayo que buscaban a sus hijos, maridos y familiares desaparecidos y se enfrentan a la dictadura con la fuerza de un pañuelo.

Su madre estaba a favor del Mundial porque decía que servía "para ampliar las denuncias, que no había que ponerse en contra del Mundial hacia afuera para aprovechar la prensa extranjera y seguir impulsando las denuncias para parar el genocidio y derrocar la dictadura". Porque Dalmiro había perdido en aquella dictadura a varios familiares.

Pero la FIFA no dice nada de aquellos crímenes y la selección argentina avanza en su Mundial, que pese a alguna que otra polémica, acabó colgándose el oro, algo que no sentó muy bien en Europa, donde hubo tremendaas protestas al grito de ¡Videla asesino!

"Durante todas las semanas que dura el Mundial, la FIFA lo que intenta es disminuir cualquier tipo de voz crítica y dejarla de lado, porque todo el mundo sabía de los desaparecidos, todo el mundo sabía de los centros de tortura, todos sabían, todo el mundo sabía del modo sistemático cómo se estaba asesinando a opositores políticos", afirma el profesor Alejandro Quiroga, director del Máster en Estudios sobre Nacionalismo de la UCM.

¿Consiguió aquella presión la libertad de presos como Dalmiro...? Fue el primer intento de boicot en un mundial.

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