Se cumplen tres décadas de un fenómeno que arrasó España, la Ruta del Bakalao, un camino que ya es historia. Por eso, este capítulo de laSexta Columna va dedicado a ello, a cómo Valencia se convirtió en la capital del techno y por qué esta movida acabó denominándose 'La Ruta del Bakalao'.

Pero si alguien nos viene a la cabeza cuando hablamos de techno y de esta Ruta, es Chimo Bayo, a quien Antonio Ferreras hace referencia en el arranque del programa e interpreta su mítica canción 'Así me gusta a mí': "Esto es laSexta Columna. Hoy 'exta sí, exta no'. Bakalao a toda pastilla. ¡HU HÁ!". Una imitación a la que el cantante no ha podido evitar reaccionar en redes sociales y le ha puesto este cómico comentario: "Se ha marcado un buen HU HÁ 👏". Y tú, ¿qué puntuación le das a Ferreras?